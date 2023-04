TRENTO UNITA – LEGA SALVINI – FDI * CONVOCAZIONE CONSIGLIO STRAORDINARIO: « PER ALLARME PRESENZA ORSI NEL COMUNE DI TRENTO »

10.27 - venerdì 28 aprile 2023

Il tema della preoccupante presenza di lupi e orsi all’interno del vasto territorio del Comune di Trento, che crea allarme nella popolazione, con l’impossibilità per molte famiglie e cittadini di frequentare i nostri boschi, ci ha determinati nell’apporre le nostre firme – quali consiglieri di centro destra – per la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario per discutere dell’argomento e sollecitare la PAT nella gestione dell’orso e per procedere all’allentamento dello stesso con ogni mezzo dal Comune di Trento.

Gli attacchi all’uomo avvenuti in questi anni e la drammatica morte del giovane Papi impongono una seria riflessioni con azioni immediate e concrete, affinché ciò non si possa più ripetere.

In allegato il documento firmato e depositato anche da noi.

TRENTO UNITA LEGA SALVINI FDI

Cons. Andrea Merler Cons. Bruna Giuliani Cons. Daniele Demattè

Cons. Eleonora Angeli Cons. Alessandro Saltori