TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI EUROMEDIA PER “PORTA A PORTA“: « FDI AL 29,6% / PD 17,5% / M5S 16,9% / LEGA 9,0% / AZIONE-ITALIA VIVA 8,1% / FI 7,7% » (DATI: DIFFUSIONE 23/2 – RILEVAZIONI 21/2)

09.03 - venerdì 24 febbraio 2023

Sondaggi Euromedia: il Pd stacca il Movimento 5 Stelle. Il Pd consolida il ruolo di seconda forza politica del Paese nelle intenzioni di voto registrate dai sondaggi Euromedia per Porta a Porta il 22 febbraio. I dem crescono di tre decimi rispetto alla precedente rilevazione attestandosi al 17,5%. In calo i Cinque Stelle che flettono al 16,9%. Ora il distacco tra i due partiti è di oltre mezzo punto percentuale. In cima Fratelli d’Italia guadagna lo 0,5% portandosi al 29,6%. Bene anche la Lega che stampa un netto 9% e torna in quarta posizione mentre nelle retrovie va registrato il calo di Azione/Italia Viva all’8,1%. Piccolo passo in avanti per Forza Italia che si porta al 7,7%. L’alleanza Verdi/Sinistra Italiana torna al 3%. Restano sotto tale soglia +Europa (stabile al 2,4%), Per l’Italia con Paragone (in calo al 2,1%) e Noi Moderati (ferma allo 0,5%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3,2% mentre la quota di indecisi e astenuti cala del 2,3% al 32,4%.

I sondaggi Euromedia si sono occupati anche di attualità, in particolare delle primarie Pd e della visita di Meloni a Kiev. Su chi vincerà le primarie dem, la maggioranza non ha dubbi: sarà Bonaccini. Il governatore dell’Emilia Romagna viene indicato come vincente dal 48,2%. Solo il 13,5% punta su Elly Schlein. Italiani divisi invece sul viaggio della premier in Ucraina: il 43,7% approva la sua scelta di recarsi da Zelensky mentre il 37% non la condivide.

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 21 febbraio 2023. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi). Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.