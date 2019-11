SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO IN VAL DI FIEMME: « DUE ESCURSIONISTI RIPORTATI A VALLE IN SICUREZZA »

Intervento in Val di Fiemme: due escursionisti riportati a valle in sicurezza.

Si è concluso verso le 19.30 l’intervento in aiuto a due escursionisti trentini in difficoltà. I due ragazzi, del 2000 e del 1997 di Mori, stavano rientrando da un’escursione con le ciaspole sul sentiero che dal lago di Cece porta verso la Valmaggiore quando uno dei due, a causa di forti dolori muscolari, non è stato più in grado di proseguire autonomamente. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 17.15.

Una squadra di tre soccorritori delle Stazioni di Moena e della Val di Fiemme del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino è riuscita a salire con la jeep fino a una quota di circa 1500 m.s.l.m. per poi raggiungere a piedi i due escursionisti, che sono stati quindi accompagnati in sicurezza fino all’automezzo del Soccorso Alpino. Da qui sono stati portati alla loro macchina, parcheggiata a Predazzo. Per loro non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Foto: archivio Soccorso alpino Trentino