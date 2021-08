COMUNE DI TRENTO * TRANSIZIONE DIGITALE: « PROGETTI E BUONE PRATICHE PER MIGLIORARE LA VITA DI CITTADINI ED IMPRESE, APPUNTAMENTO IN PIAZZA CESARE BATTISTI IL 3 SETTEMBRE (ORE 17.30) »

Dialogo sulla transizione digitale. Progetti e buone pratiche per migliorare la vita di cittadini e imprese.

Venerdì 3 settembre alle 17.30 in piazza Cesare Battisti si terrà un dialogo sulla digitalizzazione al quale parteciperanno il sindaco di Trento, l’assessore all’innovazione e semplificazione del Comune di Bergamo e l’assessora all’innovazione tecnologica e smart city del Comune di Firenze.

Un confronto rispetto alle specifiche esperienze attivate in ambito di transizione digitale per la semplificazione della vita dei cittadini e la comunicazione con le pubbliche amministrazioni, con uno sguardo ai bisogni dell’utenza e alle prospettive future.

Con l’occasione, si dialogherà anche con Tim – Telecom Italia e con la Provincia autonoma di Trento rispetto ai progetti messi in atto per l’implementazione delle infrastrutture di rete, necessarie per garantire un diffuso accesso al digitale.

Sarà inoltre presente HIT – Hub Innovation Trentino, per una riflessione sul risvolto economico di questa transizione come occasione d’impresa, soprattutto per giovani ed imprese innovative.

L’evento si terrà in presenza nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Per partecipare è necessario registrare la propria presenza su Eventbrite, al link https://bit.ly/SalottoDigitale e presentarsi muniti di green pass.

Il dibattito verrà trasmesso anche in streaming sul canale youtube di Trento Smart City, dove resterà visibile anche successivamente.