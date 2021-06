SEN. TESTOR E GUGLIELMI * MORTE DOTT. NARDELLI: « ATTONITI ED INCREDULI DALLA NOTIZIA DELLA SUA IMPROVVISA SCOMPARSA, CI STRINGIAMO CON AFFETTO ALLA SUA FAMIGLIA »

Attoniti ed increduli dalla notizia dell’improvvisa scomparsa del dottor Luca Nardelli, vogliamo innanzitutto stringerci con affetto e sentimento alla sua famiglia in questo drammatico momento.

Con il dottor Nardelli, con Luca, abbiamo condiviso un percorso che era partito nel 2015 con l’insediamento dell’esecutivo che abbiamo rappresentato nel Comun general de Fascia prima, nel Senato e nel Consiglio provinciale ora.

La sua disponibilità, il suo essere sempre presente e disponibile sono state solo alcune delle caratteristiche che lo hanno reso la persona giusta al posto giusto.

Durante la prima ondata della pandemia, la primavera del 2020, pur essendo oberato di incombenze, in trincea contro un nemico ancora sconosciuto, non aveva esitato a dedicare il suo tempo (fuori dal lavoro) per partecipare alla task force della Valle di Fassa.

Questo dice tutto, più di ogni aggettivo, su chi fosse il dottor Nardelli.

Ciao Luca, la tua vita ci sarà sempre d’esempio.

*

Sen. Elena Testor (già Procuradora del Comun general de Fascia, anche a nome dell’esecutivo 2015-2020)