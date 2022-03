SAT – TRENTO FILM FESTIVAL – SOCCORSO ALPINO * ANNIVERSARI – 2022: « “UNA COMUNITÀ CHE AMA LA MONTAGNA“, EVENTI E INIZIATIVE NEL NOME DEGLI AMBIENTI MONTANI E DELLA SOLIDARIETÀ »

15.15 - martedì 29 marzo 2022

Nel 2022 SAT, Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e Trento Film Festival festeggiano anniversari importanti, collaborando su eventi e iniziative nel nome della montagna e delle sue culture, della tutela degli ambienti montani e della solidarietà.

Il 2022 sarà un anno importante per le montagne del mondo: l’ONU infatti lo ha proclamato “Anno Internazionale dello Sviluppo Sostenibile delle Montagne”, con una risoluzione approvata all’unanimità dall’Assemblea Generale. Ma sarà un anno importante anche per le montagne “di casa”, perché nel 2022 ricorrono tre importanti anniversari di alcuni tra i principali attori della montagna trentina, in tutte le sue sfaccettature.

Compie centocinquant’anni la SAT, la Società degli Alpinisti Tridentini fondata a Madonna di Campiglio il 2 settembre 1872 con il nome di Società Alpina del Trentino. Ne festeggia settanta il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, nato nel 1952 come prima realtà organizzata di soccorso in montagna a livello nazionale, grazie all’intuizione e alla lungimiranza del dottore – e satino – Scipio Stenico. Spegne settanta candeline anche il Trento Film Festival, nato anch’esso nel 1952 come 1° Concorso Internazionale della Cinematografia Alpina, appendice del 64° congresso nazionale del Cai – Club alpino italiano, grazie al sostegno del Comune di Trento.

Per chi vive e ama la montagna, il concetto di cordata è fin troppo scontato: meno scontato applicarlo nella vita di tutti i giorni e nell’organizzazione di manifestazioni e iniziative, ma è proprio questo l’obiettivo che si sono dati i tre enti, per promuovere questi anniversari in modo condiviso, collaborando non solo nella promozione degli eventi, ma lavorando in modo sinergico fin dalla costruzione degli stessi.

«Sono davvero contenta di veder concretizzata questa collaborazione» dice Anna Facchini, presidente della SAT. «Probabilmente solo dieci anni fa ognuno di noi avrebbe festeggiato il proprio compleanno a casa propria, nella propria cerchia di amici, scoprendo poi, che, magari, c’erano anche tanti amici in comune. L’idea di aver proposto e trovato accoglienza in questa festa di compleanni mi piace perché sottolinea un contesto che è anche sociale oltreché economico. Questa festa di compleanni significa trovarsi su un terreno comune, significa lavorare insieme per obiettivi comuni, trovare nella collaborazione un modo per essere una cordata forte che sa affrontare le bufere, che sa ritrovarsi sotto lo stesso tetto, o sotto la stessa tenda, per un ristoro, quattro chiacchiere e progettare di nuovo altre spedizioni».

Concetti ribaditi da Walter Cainelli, da poco confermato presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino: «La montagna è una grande maestra di vita sotto diversi punti di vista. Insegna il senso del limite, incoraggia a cooperare e ad essere solidali l’uno con l’altro, svela la forza della condivisione. Siamo qui a festeggiare insieme perché questo sistema di valori accomuna le nostre tre organizzazioni e guida il nostro lavoro quotidiano. Abbiamo la montagna nel cuore, alle spalle radici ben salde, un senso di gratitudine per chi ci ha preceduto ed ha saputo immaginare e dare corpo a realtà nuove, lo sguardo rivolto al futuro perché ogni periodo ha le sue sfide e i suoi scenari da costruire».

«SAT, Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e Trento Film Festival non sono tre semplici organizzazioni: con orgoglio, ma senza presunzione, possiamo affermare che sono un vero e proprio patrimonio di tutta la comunità trentina», dice Mauro Leveghi, presidente del Trento Film Festival. «Intorno ad esse si sono mobilitate le migliori energie di questo territorio, e si è definita l’identità di una comunità che ha dimostrato di poter essere innovatrice e anticipatrice in Italia e nel mondo, grazie certamente all’amore per la sua terra, ma anche per la sua capacità di guardare avanti e altrove, senza paura di contaminarsi, imparare, crescere».

Alcuni degli eventi organizzati in comune sono già definiti. In occasione del 70. Trento Film Festival, il 5 maggio al Teatro Sociale si svolgerà una speciale serata durante la quale, tra voci del passato e del presente, verranno raccontate le grandi intuizioni e le idee visionarie di Scipio Stenico, fondatore del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino: a condurre l’evento – che vedrà la speciale partecipazione dell’attore trentino Andrea Castelli – l’alpinista e scrittore Hervé Barmasse. Per tutta la durata del Festival sarà inoltre visitabile a Palazzo Trentini, sede del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, una mostra sui settant’anni di storia del Soccorso, che poi girerà nei mesi successivi per diverse località del Trentino.

La SAT per tutto il 2022 organizzerà incontri, mostre, presentazioni coinvolgendo le sue commissioni, le sezioni, i soci, gli amici della montagna. Da segnalare, tra le pubblicazioni che verranno presentate, il libro dedicato ai 150 anni dell’associazione; ci sarà la Festa della SAT che si terrà a settembre a Madonna di Campiglio; verranno inaugurate due mostre: “In cammino sui sentieri della SAT” e “1872: L’alba della SAT”, e ancora si svolgerà anche un trekking a tappe tra sentieri e rifugi da agosto a settembre.

E sarà proprio uno speciale evento per omaggiare i 150 anni della SAT a chiudere la 70. edizione del Trento Film Festival, domenica 8 maggio al Teatro Sociale: in “Cime musicali” l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio F. A. Bomporti di Trento e Riva del Garda incontrerà sul palco il Coro della SAT, per un evento musicale inedito, degna festa rivolta a un’intera comunità, unita dall’amore per la montagna.