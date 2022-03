POLIZIA DI STATO E GRUPPO SOLE 24 ORE * PARTNERSHIP: « SIGLATO L’ACCORDO SULLA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI CRIMINI INFORMATICI »

14.20 - martedì 29 marzo 2022

Polizia di Stato e Gruppo 24 ORE. Siglano l’accordo sulla prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi critici.

E’ stato siglato oggi a Roma l’accordo tra Polizia di Stato e Gruppo 24 ORE per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto i sistemi e i servizi informativi di particolare rilievo per il paese.

La convenzione, firmata dal Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Daniela Stradiotto, e dall’Amministratore Delegato del Gruppo 24 ORE Giuseppe Cerbone, rientra nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione alla criminalità informatica attraverso la stipula di accordi con gli operatori che forniscono prestazioni essenziali.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni è infatti quotidianamente impegnata a garantire l’integrità e la funzionalità della rete informatica delle strutture di livello strategico per il Paese attraverso il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC).

Il Gruppo 24 ORE è il principale gruppo editoriale multimediale attivo in Italia nel mercato dell’informazione economico-finanziaria, professionale, culturale e dell’organizzazione di eventi anche tramite le due società controllate 24 ORE Cultura Srl e Il Sole 24 Ore Eventi Srl, i cui sistemi informatici e le reti telematiche di supporto alle funzioni istituzionali del Gruppo, sono da considerare infrastrutture critiche di interesse nazionale.

La struttura dei sistemi informatici, tecnologici e delle reti telematiche che supportano tutte le funzioni del Gruppo 24 ORE e la loro sicurezza rende necessaria una intensiva attività di prevenzione ovvero una tempestiva ed efficace risposta a qualsivoglia minaccia informatica e cybernetica.

Il CNAIPIC, che da anni si occupa della tutela delle reti informatiche di realtà, sia pubbliche che private, di rilievo nazionale e di importanza strategica per il paese, risulta quindi essere uno strumento necessario di collaborazione e di condivisione delle informazioni su tutto il territorio nazionale.

Alla firma della convenzione erano inoltre presenti per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Dirigente Generale Antonio Borrelli e il Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, Ivano Gabrielli. Mentre per il Gruppo 24 ORE Tim Price, Direttore Tecnologie Informatiche e Vittorio Vignati, Responsabile Infrastrutture IT e Networking.