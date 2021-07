COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * VACCINAZIONI ANTICOVID IN FARMACIA: « LA PAT HA ADERITO ALL’ACCORDO SIGLATO IL 29 MARZO SCORSO? »

Vaccinazioni anticovid in farmacia. Un servizio in più per il cittadino.

Il 29 marzo scorso è stato firmato un accordo quadro tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e le associazioni di categoria Federfarma e Assofarm per effettuare le vaccinazioni anticovid in farmacia. In meno di un mese nelle otto Regioni dove è partita la sperimentazione sono state somministrate più di 122mila dosi di vaccino.

Un accordo importante questo in quanto le farmacie in prospettiva potranno essere in prima linea nel prosieguo della campagna vaccinale, in squadra con medici di base e pediatri di libera scelta.

Il Commissario Figluolo ha dichiarato che si potrà trasformare la sperimentazione in un servizio sanitario stabile e sempre attivo, anche in vista della prossima campagna di vaccinazione influenzale e della potenziale terza somministrazione anti Covid in autunno. Teniamo presente l’importanza fondamentale delle farmacie anche nelle realtà molto piccole dove si crea più facilmente confidenza e fiducia tra farmacista e cittadino. Due elementi, questi ultimi, molto importanti in questa fase della campagna che richiede il massimo coinvolgimento dei sanitari per promuovere la vaccinazione tra tutte le fasce di popolazione, superando incertezze e paure.

La Federfarma del Trentino a fine marzo si è dichiarata entusiasta della prospettiva di mettersi a disposizione per la campagna anticovid e così anche le farmacie comunali.

*

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se la Provincia di Trento ha aderito o intende aderire all’accordo siglato il 29 marzo scorso;

in caso di riposta negativa se ne chiede la motivazione;

se in prospettiva ritenga importante il coinvolgimento delle farmacie per le future vaccinazioni, in modo tale da dare un contributo significativo al raggiungimento dell’obiettivo di ottenere al più presto una copertura vaccinale adeguata;

quante farmacie trentine hanno ad oggi dato la disponibilità a procedere alle vaccinazioni anticovid e a svolgere la formazione specifica frequentando il corso “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19“.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale

Gruppo Misto/Europa Verde