SAP – SINDACATO AUTONOMO POLIZIA * BOLOGNA – AGGRESSIONE ALLE FFOO: PAOLONI, « FENOMENO PREOCCUPANTE, I DELINQUENTI SI SENTONO LEGITTIMATI DA LEGGI BLANDE »

Poliziotti aggrediti stamane a Bologna. Stefano Paoloni SAP: “Fenomeno preoccupante. I delinquenti si sentono legittimati da leggi blande”.

E’ avvenuta stamane a Bologna l’ennesima aggressione alle FFOO. Un trentenne del Mali, a seguito di un normale controllo di Polizia, si è scagliato contro due poliziotti, prendendoli a calci e pugni: entrambi i rappresentanti delle Forze dell’Ordine sono finiti in Ospedale.

La nuova aggressione, l’ennesima nei confronti delle FFOO, impone una severa riflessione: “Auguri innanzitutto di pronta guarigione ai colleghi – il commento di Stefano Paoloni, Segretario Generale del SAP – È da tempo che denunciamo il crescente e preoccupante fenomeno delle aggressioni nei confronti di poliziotti e carabinieri, ma il problema è che chi delinque, oramai, si sente come legittimato da una realtà normativa che ne garantisce quasi sempre la totale impunità. Anzi, ancor peggio si rasenta il ridicolo quando in molti casi tali malviventi escono dagli uffici di Polizia ancor prima che le FFOO portino a compimento le pratiche amministrative. Auspichiamo che il trentenne del Mali non esca dalla Questura di Bologna ancora prima che i colleghi siano dimessi dall’ospedale”.