RTL 102.5 * MUSICA ITALIANA LIVE: « LUNEDÌ 11 GENNAIO CI SARÀ SAMUEL, AUTORE E COMPOSITORE DI UNO DEI GRUPPI PIÙ AMATI NEL PANORAMA MUSICALE ITALIANO »

Il consueto appuntamento con la grande musica italiana live è solo su RTL 102.5: lunedì 11 gennaio ci sarà SAMUEL, autore e compositore di uno dei gruppi più amati nel panorama musicale italiano.

Ogni lunedì sera dalle 21.00 la “SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE” è in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e ospita nei suoi studi di Milano, i grandi artisti della musica italiana che si esibiscono live in un’atmosfera intima.

Samuel ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo “Cocoricò” feat. Colapesce, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 1° gennaio. Il brano, scritto da Samuel, Colapesce e dal produttore Filippo Nardelli, anticipa il secondo album solista “BRIGATABIANCA”, in uscita venerdì 22 gennaio 2021, a distanza di quattro anni dal suo precedente lavoro “Il codice della bellezza”.

In studio, a condurre la “SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE”, Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi che dialogheranno con SAMUEL e modereranno l’interazione con i fan che interverranno in diretta. Si alterneranno così momenti di grande musica e curiosità. Lo show sarà trasmesso in Radiovisione su RTL 102.5 (Canale 36 DTT e 736 di Sky) e in streaming su rtl.it.

Al termine del live SAMUEL raggiungerà nella “Social Room” Paola Di Benedetto, top influencer, ed Laura Ghislandi, per continuare a chiacchierare con i fan in collegamento per un meet&greet esclusivo via zoom. Anche questo momento di chiacchiere, curiosità e confronti dove l’artista incontra virtualmente il suo pubblico, è trasmesso su RTL 102.5 in diretta streaming sul sito rtl.it e sull’app.