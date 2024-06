ISTITUTO NAZIONALE GEOFISICA VULCANOLOGIA – INGV * TROMBOLI: «DISATTIVO IL SISTEMA DI EARLY-WARNING MAREMOTO»

15.55 - sabato 22 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Come comunicato in data odierna al Dipartimento della Protezione Civile dall’Università degli Studi di Firenze (UniFI), Dipartimento di Scienze della Terra – Laboratorio di Fisica Sperimentale, il sistema di rilevazione dei maremoti al largo di Stromboli, sviluppato e gestito da UniFI, è al momento fermo a causa di un problema tecnico.

Si prevede nei prossimi giorni un intervento d’urgenza per verificare la possibilità di ripristino del sistema.

Link utili:

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

Dipartimento della Protezione Civile (DPC)

DPC, Rischio vulcanico, Stromboli

Università degli Studi di Firenze (UniFI)

UniFI, Dipartimento di Scienze della Terra (UniFI-DST)

UniFI, DST, Laboratorio di Fisica Sperimentale (UniFI-DST-LFS)