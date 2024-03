ROTARY – TRENTINO NORD / CIRIÈ VALLI LANZO (TO) / GELA (CL) * “SPECIAL ORCHESTRA”: « PHOTOGALLERY DEL CONCERTO A TRENTO, ALL’ARCIVESCOVILE 22/3 – ORE 21.0 (VIDEOINTERVISTA PRESIDENTE DI NATALE »

23.21 - venerdì 22 marzo 2024

DOTTORESSA CARMELA DI NATALE (Presidente Rotary Trentino nord)

Quale è il significato del concerto organizzato da Rotary?

“Il Rotary Club Trentino Nord, Presidente Carmela di Natale, insieme al Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo (To), Presidente Giancarlo Sassi, e in collaborazione con il Rotary Club Gela (Cl), Presidente Silvio Scichilone, ha organizzato il concerto “Rotary Special Orchestra di Ciriè”, a Trento.

Lo spettacolo si è svolto venerdì 22 alle 21.00, al Teatro Arcivescovile, in via via Endrici. Scelta che ha confermato la vocazione di Trento Capitale europea del Volontariato. Presentatrice della serata la trentina Maria Concetta Mattei, giornalista Rai e conduttrice televisiva.

“Special Orchestra”a è composta da circa 30 persone con diverse abilità ed è seguita da due musicisti rotariani. L’esibizione ha previsto il contributo canoro di musica pop, proponendo un evento unico nel suo genere.

L’iniziativa è nata per valorizzare le abilità di persone, comunemente definite “disabili”, attraverso la musica e lo spettacolo. Per questo obiettivo il Rotary porta volentieri l’attenzione sui concetti aggiornati di “Diversità” “Equità” “Inclusione” (in acronimo Dei).

Il Presidente

Carmela di Natale

