ROSSI (PATT) * POST VAIA A DIMARO: « PERCHé NON SI è VINCOLATO LA QUOTA DI REINVESTIMENTO IN UN ATTIVITà  ECONOMICA NELLA SOLA VAL DI SOLE? »

La toppa peggio del buco! Prima di tutto lasciatemi dire che se non avessi sollevato il tema del reinvestimento in generale e del reinvestimento in val di sole in particolare, avrebbero fatto tutto senza mettere vincoli.

Se adesso almeno ci hanno provato è solo perché abbiamo duramente protestato. Adesso però dopo aver detto che non servivano vincoli e che non si potevano mettere qualcosa hanno partorito.

Meglio di niente. Ma ovvio quando si parte male e con arroganza si respinge ogni suggerimento è difficile rimediare.

Mi riservo di leggere la delibera la cui copia non è allegata al comunicato, ma da ciò che si capisce mi nasce una domanda: perché non si è vincolato la quota di reinvestimento in un attività economica nella sola Val di Sole?

Il danno lo ha subìto l’economia della valle e in questo modo si rischia di non aver nessuna ricaduta (o scarsa) territoriale.

*

Ugo Rossi