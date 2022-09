SILVIO BERLUSCONI * “PILLOLE PROGRAMMA“: « SIAMO STATI I SOLI A NON METTERE LE MANI NELLE TASCHE DEGLI ITALIANI, MANTENENDO LA DISOCCUPAZIONE SOTTO LA MEDIA EUROPEA »

10.35 - domenica 18 settembre 2022

Ieri sono entrato in un bar per farmi dare un bicchiere d’acqua e un signore di una certa età mi si è avvicinato, mi ha stretto la mano e mi ha detto: posso farle una domanda?

Certo che sì.

Allora ecco la domanda: ma voi cosa avete fatto nei 10 anni dei vostri governi?

Gli ho risposto e lui si è messo a registrarmi con il telefonino:

1 – Noi siamo stati i soli a non mettere mai le mani nelle tasche degli italiani, e poi

2 – siamo stati i soli a non aumentare le tasse

3 – ad abbassare davvero la pressione fiscale sotto il 40%

4 – siamo stati i soli a mantenere la disoccupazione sotto la media europea

5 – siamo stati noi i soli ad investire nel Sud

6 – siamo stati noi i soli a dare una speranza ai giovani e ad abolire il servizio militare obbligatorio

7 – ad azzerare gli sbarchi dei clandestini prima che la sinistra permettesse l’invasione incontrollata. Nel 2010 grazie ai trattati che avevamo stipulato con gli Stati africani sul Mediterraneo siamo riusciti a far sbarcare in Italia solo 4.400 migranti in un anno

8 – con la nostra straordinaria politica estera siamo riusciti a mettere d’accordo gli Stati Uniti, la Federazione Russa e la Nato e a porre termine alla guerra fredda, che ci aveva angosciato per oltre 50 anni.

Davvero possiamo essere orgogliosi di ciò che siamo riusciti a fare nei nostri quasi 10 anni di responsabilità a Palazzo Chigi.

E il signore mi ha ringraziato e mi ha detto: Presidente grazie. Domani queste belle cose le troverà sul giornale.

Era un giornalista in incognito!