ROSSI (PATT) * COVID – RISTORATORI E COMMERCIANTI: « DALLA LEGA FIOCCANO I SOSTEGNI A PAROLE, MA PER IL COMPARTO SI SAREBBE POTUTA ESTENDERE L’ESENZIONE IMIS »

Fioccano i sostegni a parole della Lega verso ristoratori e commercianti. Ma questi non hanno bisogno di comunicati stampa per dire “Siamo al vostro fianco”.

Avrebbero bisogno -per esempio- di azioni concrete come l’estendere per tali categorie l’esenzione dall’Imis, prevista solo invece per gli alberghi.

Il governo provinciale ha infatti bocciato il nostro emendamento che la istituiva. Altro che comunicati stampa!

*

Ugo Rossi

Capogruppo Patt in Consiglio provinciale Trento ed ex Presidente della Giunta Pat