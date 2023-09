ROSSATO (FDI) * TRENTO – BYPASS FERROVIARIO: « INQUINANTI SCALO FILZI, SI SONO CONCRETIZZATE LE NOSTRE PREOCCUPAZIONI »

19.32 - sabato 23 settembre 2023

Bypass Ferroviario e troppi inquinanti allo scalo Filzi, Rossato (FdI): “ora si sono concretizzate tutte le preoccupazioni che avevamo espresso sia in Consiglio Provinciale che in Consiglio Comunale a Trento! Impossibile non prevedere questi sviluppi!”.

Da due anni a questa parte, interrogazione dopo interrogazione sia in Consiglio Provinciale che in Consiglio Comunale a Trento, Fratelli d’Italia ha sempre espresso senza mezze misure le proprie perplessità in merito a questo tracciato del Passante ferroviario nel tratto cittadino.

Preoccupazioni che hanno cominciato a concretizzarsi durante i lavori per la bonifica delle rogge sul Rio Lavisotto a seguito della puzza che ne è scaturita a più riprese. Prescrizioni disattese per i vari cantieri, sondaggi che avrebbero dovuto essere eseguiti prima di qualsiasi altra operazione e che invece sono stati eseguiti dopo l’inizio degli abbattimenti in via Brennero, uno squarcio, una ferita nel cuore della nostra città che comunque vada non si rimarginerà mai più!

Ora la scoperta della presenza di “troppi” inquinanti allo Scalo Filzi, quando sappiamo benissimo cosa era stato trovato anche dall’altra parte della ferrovia solo qualche anno fa, in prossimità di strutture per l’infanzia e della scuola primaria Schmid.

Si sapeva benissimo che scavare dall’altezza delle aree del SIN di Trento nord allo Scalo Filzi sarebbe stato un azzardo, non ci sono scusanti. Ma si è voluto procedere comunque, nonostante la situazione avesse palesato da subito le proprie criticità. Sono altresì sconcertata dalle dichiarazioni delle ultime ore del Sindaco di Trento che sembra non aver compreso bene la gravità della situazione e che ancora si ostina a chiedere la stazione provvisoria all’ex Scalo Filzi. Forse il Primo Cittadino farebbe meglio a cospargersi il capo di cenere e quantomeno a tacere, invece di proseguire sulla stessa linea ottusa che ci ha portati a questa situazione. Ora urge una soluzione in tempi rapidi, soluzione che preveda l’abbandono del passaggio dalle aree di Trento nord e dall’ex Scalo Filzi, perché altre strade per salvaguardare la salute dei cittadini non ce ne sono!

Katia Rossato

FdI – Consiglio provinciale Trento