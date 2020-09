SOLEO * ” MODA SOTTO AL NETTUNO “: LEONARDI, « IN PASSERELLA UNA VENTINA DI MODELLE E MODELLI, UNA SFILATA DEGNA DI SPAZI METROPOLITANI BEN PIù CONOSCIUTI PER LA MODA »

Successo in Piazza Duomo: il pubblico risponde bene per Moda sotto al Nettuno. La voglia di tornare alla normalità ha vinto venerdì sera in Piazza Duomo in occasione della quinta edizione del Galà “Moda sotto al Nettuno” grazie alla collaborazione con il Comune di Trento e l’Assessore al Commercio Roberto Stanchina, con Federmoda, la Confcommercio e l’Azienda di Promozione Turistica Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi.

L’evento, ideato e curato nella regia da Sonia Leonardi, si è riconfermato un appuntamento molto apprezzato, che ha spaziato dalla moda, allo show, alle esibizioni sportive. Un evento professionale e di grande livello. Trasmesso in diretta streaming su Facebook e visibile On demand, sulla pagina della Soleoevents.

“Siamo stati i pionieri nell’organizzare un evento pubblico, dopo 7 mesi di blocco totale, e il timore ovviamente c’era. Abbiamo organizzato e seguito alla lettera e con la massima osservanza le misure di sicurezza Covid. Il pubblico è stato molto collaborativo e diligente, a partire dal distanziamento delle sedie, al mantenimento della distanza di un metro, alle corsie dedicate all’entrata e all’uscita. Molte persone hanno tenuto la mascherina anche da seduti.”

In passerella, una ventina di modelle e modelli, hanno sfilato per dare vita ad una sfilata degna di spazi metropolitani ben più conosciuti per la moda.

Ad alternare i momenti moda, movimentando le uscite, hanno contribuito le evoluzioni delle giovani allieve di Ginnastica Trento che hanno proposto un suggestivo momento di ginnastica ritmica, ed il giovane campione del mondo di Pole Sport Alex Aufderklam che ha sortito un sacco di applausi con la sua professionalità.