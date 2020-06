PAOLI (LEGA) * CRISI ECONOMICA: « IL GOVERNO CONTE NEGANDO LE RISORSE ALLE REGIONI SI CONFERMA NEMICO DELL’AUTONOMIA »

“Non posso che associarmi al disappunto già manifestato dagli onorevoli leghisti Vanessa Cattoi, componente della commissione Bilancio della Camera, Diego Binelli, Martina Loss e Mauro Sutto, i quali hanno tentato – con un emendamento al Decreto rilancio – di introdurre uno stanziamento di 5 miliardi alle regioni ordinarie, a quelle a statuto speciale e alle province autonome. Una proposta, quella bocciata, che andava a rafforzare il misero miliardo e mezzo attualmente previsto per gli aiuti regionali. Dunque una proposta di assoluto buonsenso.

Peccato che il governo Conte e la sua maggioranza – le cui “attenzioni”, per modo di dire, verso il Trentino si sono già manifestate con il rifiuto della sospensione biennale dell’accordo di Milano, che avrebbe dato 800 milioni al nostro territorio – pur di non tradire la loro vocazione centralista, abbiano scelto di bocciare questa iniziativa degli onorevoli leghisti. Trova così conferma l’ostilità verso i territori da parte del centrosinistra, ostilità di cui era già avuta plastica dimostrazione anche con la riforma costituzionale del governo Renzi, provvidenzialmente affossata per via referendaria nel dicembre 2016, la quale avrebbe inferto un colpo mortale alla nostra Autonomia.

Non resta pertanto che augurarsi che quanto prima questa sventurata maggioranza di governo possa essere mandata a casa e la parola possa tornare agli italiani. Non è più accettabile la continuazione di una esperienza di governo così disattenta alla crisi economica generata dall’emergenza sanitaria, così deludente e – come poc’anzi ampiamente ricordato – così ostile ai territori e alle regioni, in particolare a quei territori che, come il Trentino, hanno nell’autonomia un tratto caratterizzante, che non intendono barattare in alcun modo”.

E’ quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Denis Paoli