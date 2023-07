PAT * PREVISIONI METEO: « GIOVEDI 6 LUGLIO IN ARRIVO TEMPORALI E POSSIBILI GRANDINATE »

17.44 - mercoledì 5 luglio 2023

Previsioni meteo: in arrivo temporali e possibili grandinate. Fino a giovedì sera le Alpi saranno interessate da correnti occidentali a tratti instabili. Oggi è previsto un temporaneo miglioramento, ma già dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata e nella prossima notte sarà probabile lo sviluppo di rovesci e temporali in movimento verso est.

Anche domani, giovedì, fino a tarda sera, sono previste condizioni di variabilità con probabile sviluppo di rovesci e temporali localmente intensi. I temporali potranno risultare localmente di forte intensità e accompagnati da grandine anche di medie dimensioni, frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti in poco tempo.

Alla luce di tali previsioni la Protezione Civile del Trentino invita alla prudenza nel caso si sia sorpresi da temporalI.