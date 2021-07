RAI 1 – “ OVERLAND ” * « PROSEGUE IL VIAGGIO NEI FREDDI PAESI DEL NORD, TAPPA IN GROENLANDIA NEL FAMOSISSIMO ILULISSAT ICEFIORD »

Prosegue il viaggio nei freddi Paesi del Nord: tappa in Groenlandia, nel famosissimo Ilulissat Icefiord, l’insenatura ghiacciata dalla quale nasce gran parte degli iceberg che si trovano nell’oceano Atlantico. Nella replica puntata in programma alla ore 6 di sabato 17 luglio su Rai1 la spedizione scopre la storia dell’antica popolazione indigena degli Inuit, anche attraverso leggende e fiabe ancestrali che aiutano comprendere quali siano i valori e le esperienze che si tramandano di generazione in generazione. Il team di Overland fa anche una escursione a piedi, tra i rilievi dei fiordi, per continuare l’esplorazione sempre più a contatto con questa terra forgiata dai ghiacci, sotto i cieli dell’Aurora Boreale.