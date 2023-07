RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * SEDIMENTOLOGIA FLUVIALE: « CONCLUSA LA CINQUE GIORNI DI SESSIONI PLENARIE, CON WORKSHOP TEMATICI E DIBATTITI »

12.47 - venerdì 7 luglio 2023

Cinque giorni di sessioni plenarie, workshop tematici, presentazioni di ricerca e dibattiti dedicati ai sistemi fluviali. Una comunità internazionale di esperti, accademici e professionisti del settore si è riunita al Centro Congressi di Riva del Garda per la Conferenza Internazionale di Sedimentologia Fluviale.

Si chiudono oggi, al Centro Congressi di Riva del Garda, i lavori dell’International Conference on Fluvial Sedimentology – ICFS 2023, organizzata dal Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova. Dal 2 al 7 luglio una comunità di esperti, accademici e professionisti del settore, si è riunita sulle sponde del lago per condividere conoscenze, esperienze e le ultime scoperte nell’ambito della sedimentazione e della geomorfologia fluviale. 260 i partecipanti, provenienti da 34 Paesi (tra i più rappresentati Stati Uniti, Francia e Italia), 136 le istituzioni coinvolte, tra Università e Centri di Ricerca, e 300 i contributi: sono questi i numeri di un evento che ha registrato un grande successo, con i partecipanti, geologi, ingegneri, biologi, che hanno avuto l’opportunità di prendere parte a sessioni plenarie, workshop tematici, presentazioni di ricerca e dibattiti stimolanti, in un programma dedicato ai sistemi fluviali nei loro aspetti generali e specifici, a diverse scale temporali e spaziali, dall’analisi del bacino e l’approccio source-to-sink a scala continentale fino all’analisi delle forme di fondo, delle facies deposizionali in affioramenti e realtà virtuali. La conoscenza del trasporto dei sedimenti nei fiumi e la loro corretta gestione è sempre più riconosciuta come fondamentale per garantire un uso sostenibile e integrato delle risorse idriche e dei corridoi fluviali in tutto il mondo.

“Siamo orgogliosi di aver offerto un ambiente accogliente e stimolante alla Conferenza Internazionale, piattaforma importante di promozione del dibattito e dello scambio di idee tra i principali esperti del settore – ha dichiarato Renata Farina, Congress Manager di Riva del Garda Fierecongressi – l’auspicio è che il successo di questo evento possa contribuire a promuovere ulteriormente la ricerca e la collaborazione nel campo della sedimentologia fluviale”.

Nato nel 1977, in Italia per la prima volta, ICFS ha toccato quasi tutti i continenti: dopo oltre 40 anni per il settore è ancora la piattaforma più importante al mondo, la sua comunità scientifica è andata via via crescendo e nelle ultime edizioni anche geomorfologi, ingegneri ed ecologi hanno presentato ricerche con diversi punti di vista sui processi, i depositi e le forme del terreno che sono collegati ai sistemi fluviali.

Dalla conferenza all’outdoor: i padiglioni del Quartiere Fieristico di Riva del Garda domenica 9 luglio apriranno le porte alla nona edizione di Outdoor & Running Business Days, la fiera B2B organizzata dal Magazine Sport Press, dedicata alle aziende produttrici di attrezzature e abbigliamento per outdoor e running. Una due giorni che è cresciuta nel tempo grazie a un mix perfetto di presentazioni, anteprime, test prodotto e workshop di settore, con una ricca area espositiva e più di 200 brand esposti. Il tutto in una location strategica, con il territorio dell’Alto Garda che permette di sperimentare le principali discipline outdoor, tra corsa, trail running e arrampicata. Un appuntamento atteso, che per i brand è un momento importante per consolidare e fidelizzare il rapporto con i propri negozi, ma anche per inserirne di nuovi all’interno della propria rete distributiva.

Per i punti vendita, l’occasione per conoscere e testare le anteprime della stagione e incontrare direttamente i rappresentanti delle aziende, per tutti un’opportunità per sentirsi parte della stessa community. Tra gli appuntamenti, quello di domenica 9 luglio, alle ore 17.00, quando l’Adidas Home del Quartiere Fieristico ospiterà Iliass Aouani, recordman italiano di maratona, che guiderà una corsa lungo le strade di Riva del Garda, passando per il lungolago, per poi rientrare in Fiera. Un’occasione unica per chi ama correre su strada, con la possibilità di conoscere da vicino l’atleta della Nazionale Italiana che ha conquistato, il 19 marzo scorso a Barcellona, il nuovo record italiano di maratona in 2 ore 7 minuti 16 secondi. Lunedì 10 luglio Outdoor & Running Business Days proporrà un appuntamento dedicato agli appassionati di moda e outdoor: alle ore 11:30 è in programma un talk che esplorerà le dinamiche in continua evoluzione del rapporto tra fashion e abbigliamento outdoor. “Outdoor & Fashion: come cambia il consumatore e come rispondono i brand?” promette di offrire una prospettiva unica sulle tendenze emergenti e le recenti strategie adottate dalla industry. Un team di speaker d’eccellenza, provenienti da marchi noti per le loro innovazioni nel campo dei materiali e delle tecnologie per l’abbigliamento outdoor, condivideranno la propria esperienza e le idee sulla contaminazione tra questi due mondi, e i mutamenti delle esigenze dei consumatori.

Il programma dettagliato della due giorni è disponibile sul sito dell’evento. https://outdoorbusinessdays.com/programma-2023/