RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA “ NICOLA PORRO INTERVISTERà GIORGIA MELONI – OSPITI GIUSEPPE PROVENZANO / ALBERTO CIRIO / VALERIA FEDELI / GIULIO TREMONTI / ALESSANDRO SALLUSTI / PIERO SANSONETTI / STEFANO CAPPELLINI  »

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà ospite, in diretta, di Nicola Porro domani, lunedì 14 settembre, a “Quarta Repubblica” – in prima serata su Retequattro. La trasmissione dedicherà un ampio approfondimento al primo giorno di scuola per molti studenti italiani, con un’inchiesta, documenti e testimonianze sulle aziende che hanno vinto l’appalto del commissario Domenico Arcuri per la fornitura di banchi monoposto.

Focus anche sul mondo economico e politico: dalle preoccupazioni degli italiani per la crisi economica, soprattutto per quando le imprese in crisi potranno di nuovo licenziare, al recente arresto dei tre commercialisti vicini alla Lega.

Non mancherà, inoltre, l’irriverente satira di Gene Gnocchi, che commenterà gli argomenti affrontati e il sentiment del mondo social.

Tra gli ospiti anche: il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’ex ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, Giulio Tremonti, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Stefano Cappellini e Daniele Capezzone.