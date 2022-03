ROSSI (AZIONE) – INTERROGAZIONE * MADONNA DI CAMPIGLIO – “EVENTO INTERNAZIONALE BURTON MOUNTAIN MASH“: « A CHE TITOLO IL LOGO “TRENTINO” SULL’ACQUA PRODOTTA IN TOSCANA? »

15.59 - giovedì 17 marzo 2022

A Madonna di Campiglio acqua prodotta in Toscana con il logo “Trentino”. Nel periodo dal 2 al 6 febbraio 2022 Madonna di Campiglio ha ospitato la quarta edizione dell’evento internazionale BURTON Mountain Mash: una settimana di puro divertimento per tutti gli amanti dello snowboard, pro-rider, amatori e anche bambini.

Nel corso dell’evento è stato distribuito un brick di acqua in cartone riciclabile che riporta in evidenza la scritta prodotto in Toscana, nel contempo sulla confezione compare il marchio “Trentino”, “Madonna di Campiglio – Pinzolo Val Rendena” e “Funivie Madonna di Campiglio”.

La concessione e l’utilizzo del logo “Trentino” è subordinata al rispetto di apposito regolamento.

In Trentino esistono diversi produttori di acqua.

Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta provinciale per conoscere quanto segue:

1. A che titolo c’è il logo “Trentino” su quest’acqua prodotta in Toscana?

2. Le strutture tecniche preposte al rilascio dell’autorizzazione all’ utilizzo del logo sono a conoscenza di quanto citato in premessa?

3. È stata richiesta e/o rilasciata un’autorizzazione?

4. Se concessa, sulla base di quali presupposti è stata data, atteso che l’acqua pare essere prodotta in Toscana?

5. Se invece non ci fosse stata che cosa si intende fare e come si intende procedere?

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

*

Ugo Rossi