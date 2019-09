RETE 4 * “ QUARTA REPUBBLICA ”: « IL 30 SETTEMBRE – LE TASSE PREVISTE DAL NEW GREEN DEAL, IL FRIDAYS FOR FUTURE E UN’INCHIESTA SUI PRESUNTI TORTURATORI LIBICI »

Domani, ‪lunedì 30 settembre, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”.

Nel talk show di politica ed economia, Nicola Porro intervista, in apertura, il leader di Articolo 1 Pierluigi Bersani su temi di stretta attualità: dalle tasse previste dal New Green Deal, alle decisioni sull’Iva e all’uso del contante; dalle sfide in vista delle imminenti elezioni regionali in Umbria e in Emilia-Romagna, alla redistribuzione dei migranti tra i Paesi dell’Unione.

E ancora, ampio spazio al tema dell’ambiente, dopo le manifestazioni della scorsa settimana, organizzate in tutto il mondo dal movimento Fridays For Future della giovane attivista Greta Thunberg. Le telecamere della trasmissione sono andate in Svezia, vicino Stoccolma, per raccontare la storia di un altro movimento ecologista: “Restiamo a terra”, i cui attivisti, sempre in nome del rispetto dell’ambiente, si rifiutano di usare l’aereo per i loro spostamenti.

Infine, un focus sull’immigrazione con un’inchiesta sui tre presunti torturatori libici, sbarcati a Lampedusa lo scorso 29 giugno dalla Sea Watch3, e un’intervista con il padre del ventunenne congolese che giovedì pomeriggio ha accoltellato e disarmato un vigilante nella stazione Tiburtina di Roma e poi si è tolto la vita.

Tra gli altri ospiti della serata, anche la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, la presidente dei deputati di Forza Italia Mariastella Gelmini, il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti, il giornalista Stefano Cappellini e Mario Giordano.