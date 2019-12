CONZATTI (IV) * MANOVRA – AUTOSTRADA DEL BRENNERO:  « APPROVATA LA PROROGA DELLA CONCESSIONE A22 »

Manovra: Conzatti (IV), “Approvata la proroga della concessione A22”.

“In commissione bilancio del Senato è stato approvato l’importante emendamento a mia prima firma per la proroga della concessione A22. Da oggi in poi è prioritario che la società e i soci pubblici e privati avanzino a Roma una proposta unitaria e forte, per ottenere il rinnovo della concessione.” lo dichiara la Senatrice Donatella Conzatti, capogruppo di Italia Viva in commissione bilancio, a margine dei lavori sulla Legge di bilancio.