REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL: PERSONALE: « SONO 21 NUOVI AUSILIARI PER GLI UFFICI DEL TERRITORIO, DONNE PER LA MAGGIOR PARTE (17 SU 4)»

12.42 - lunedì 14 marzo 2022

Sono per la maggior parte donne i nuovi ausiliari assunti dalla Regione che hanno superato il bando di concorso. Per la precisione si tratta di 17 donne e 4 uomini. 18 saranno assegnati agli uffici giudiziari (14 in quelli di Trento – Rovereto e 4 in quelli di Bolzano), mentre gli altri tre saranno divisi tra la sede principale della Regione, quello del Giudice di Pace di Trento e la sede del Palazzo della Regione di Bolzano.

Di quelli assegnati agli uffici giudiziari 13 sono quelli assegnati agli uffici giudicanti (2 alla Corte di Appello di Trento, 1 alla sezione distaccata di Bolzano, 4 al tribunale di Trento, 2 a quello di Bolzano, 2 a quello di Rovereto, uno a quello dei minorenni e uno a quello di Sorveglianza di Bolzano) e 5 agli uffici requirenti (tre alla procura della Repubblica del tribunale di Trento, uno a quella presso il tribunale per i minorenni di Trento e uno alla Procura Generale della Repubblica di Trento).

De 21 nuovi assunti 14 sono entrati in servizio il 14 marzo. Tutti gli altri inizieranno il loro nuovo incarico nel mese di aprile.

“Oggi siamo molto soddisfatti – hanno detto il segretario generale Michael Mayr e la vice Antonella Chiusole – perché, con l’assunzione di questi 21 nuovi ausiliari diamo una concreta dimostrazione della buona attuazione della delega dell’attività di supporto alla giustizia”.