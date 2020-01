RAI 5 * “ PACIFIC WITH SAM NEILL “: « IL PERICOLOSO TENTATIVO DEL CAPITANO COOK DI LOCALIZZARE IL PASSAGGIO A NORD-OVEST »

Pacific with Sam Neill. Verso il passaggio a Nord Ovest. Il pericoloso tentativo del Capitano Cook di localizzare il Passaggio a Nord-Ovest, una rotta che va dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico attraverso l’arcipelago artico canadese. Lo affronta l’attore Sam Neill in “Pacific with Sam Neill”, in onda domenica 12 gennaio alle 21.15 su Rai5. A 250 anni dall’epica esplorazione del Pacifico compiuta dal Capitano James Cook, Neill va alla scoperta delle incredibili storie che solcano questo mare dai tempi del Capitano e ricostruisce trionfi e disastri che seguirono al suo arrivo. Che sia ammirata o no, la figura del Capitano Cook è legata per sempre al Pacifico, alla sua eredità e al suo futuro.