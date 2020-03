RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIù “ * EMERGENZA “COVID-19”: « A PARTIRE DALLE 14,30 OSPITI DELLA PUNTATA I PRESIDENTI DI REGIONE »

Emergenza “Covid-19”, parlano i presidenti di Regione. L’emergenza “Covid-19”, la risposta dei cittadini, le preoccupazioni dei territori che gestiscono in prima linea l’epidemia. Sono questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora In più” in onda oggi, domenica 15 marzo, a partire dalle 14,30 su Rai3. Ospiti di Lucia Annunziata, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, quello della Puglia Michele Emiliano, della Sicilia Nello Musumeci e la presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Interverranno anche Massimo Galli, direttore responsabile Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano e Giovanni Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità.