RAI 3 – #MAESTRI: « IL PRESIDENTE MATTARELLA CON UN VIDEOMESSAGGIO PARLA AGLI STUDENTI, LUNEDì 27 APRILE »

Rai: il Presidente Mattarella con un videomessaggio a #maestri parla agli studenti. Le parole del Capo dello Stato aprono il nuovo programma di Rai3.

“Come sarà il mondo di domani dipenderà in grande misura da voi, studenti di oggi, dalla vostra capacità di pensarlo, di progettarlo, di viverlo, dal vostro impegno, da come metterete a frutto i saperi e le conoscenze che oggi acquisite”. Parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – al quale Rai esprime grande riconoscenza per il suo intervento – che aprono l’appuntamento con “#maestri”, il nuovo programma di Rai Cultura in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione nell’ambito del progetto Rai-MI #lascuolanonsiferma, in onda da lunedì 27 aprile alle 15.20 su Rai3.

“Un contributo importante, che esalta la missione di Servizio Pubblico, richiamando il ricordo di alcune delle pagine più belle e preziose della Rai e che coinvolge numerose personalità della nostra cultura”, spiega nel videomessaggio il Presidente Mattarella.

“#maestri” è un format completamente inedito: Edoardo Camurri propone e connette tra di loro “lezioni” di protagonisti della cultura, accademici di tutte le discipline, grandi divulgatori scientifici. Primo “maestro” della settimana è il professor Alessandro Barbero – storico medievista, docente all’Università degli Studi del Piemonte Orientale – che analizza la storia delle due Guerre Mondiali, partendo da un dato che le accomuna: il fatto che nessun Paese volesse quelle guerre, almeno sulla carta.

Dopo di lui, parola a Vittorio Lubicz, professore ordinario di Meccanica quantistica all’Università degli Studi Roma Tre, che svela i segreti del concetto di tempo, uno “scorrere” influenzato anche dalla forza di gravità.

Nei giorni successivi, martedì 28 aprile si parla di Big data con Marco Mezzalama e di Impressionismo con Maria Grazia Messina, e mercoledì 29 Telmo Pievani parla dell’“imperfezione” mentre Luca Serianni ripercorre la storia della nostra lingua. Giovedì 30 aprile, infine, protagonisti Giorgio Odifreddi con la matematica degli antichi Greci e Claudio Strinati con una lezione su Caravaggio.