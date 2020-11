RETE 4 – “ QUARTO GRADO ” * « LA VICENDA DI ALBERTO GENOVESE E LA DIFESA DI MASSIMO BOSSETTI CHE CHIEDE NUOVE ANALISI, VENERDÌ 27 NOVEMBRE »

Venerdì 27 novembre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda che vede protagonista Alberto Genovese, arrestato il 7 novembre, a Milano, con l’accusa di violenza sessuale su una 18enne. La polizia sta studiando i filmati delle telecamere di sicurezza interne per capire cosa succedesse durante le sfrenate feste di Terrazza Sentimento.

Ci sono altre ragazze abusate, che non hanno avuto il coraggio di denunciare? Qualcuno vicino all’imprenditore sapeva e lo sta coprendo?

Al centro della puntata anche il caso di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra (Bergamo) scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata senza vita il 26 febbraio 2011. Per l’omicidio, il 12 ottobre 2018 è stato condannato all’ergastolo in via definitiva Massimo Bossetti, considerato l’unico colpevole.

I difensori del muratore di Mapello, però, chiedono nuove analisi sul furgone del loro assistito. Possibile che ci sia una verità diversa per quell’atroce delitto?

