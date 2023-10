QUESTURA TRENTO * AREA EX CARBOCHIMICA: « SGOMBERATI ALL’ALBA ALCUNI BARACCAMENTI ABUSIVI, IDENTIFICATE SETTE PERSONE »

09.44 - martedì 31 ottobre 2023

La Questura di Trento assieme a Carabinieri Polizia locale e Vigili del fuoco (a disposizione del Questore) ha eseguito un’ordinanza di sgombero all’area ex Carbochimica. Stamani alle sei sono stati identificate sette persone e sono state rimosse alcune baracche abusive.

Il provvedimento è stato firmato dal sindaco di Trento, Franco Ianeselli, sia per ragioni di “igiene pubblica” che per permettere di realizzare i carotaggi di esplorazione dei terreni in relazione alla costruzione del by-pass ferroviario a Trento nord.

Lo sgombero ha coinvolto circa una quarantina di operatori, tra questi anche veterinari impegnati a gestire la presenza di cani.