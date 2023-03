CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « TAPIRO GIGANTE PER LA CONSIGLIERA PD MONICA ROMANO »

10.31 - venerdì 17 marzo 2023

Il 99% di chi ha votato il sondaggio di Striscia la notizia non ha dubbi: Monica Romano ha detto “una stronzata”, come sostenuto da Rocco Tanica, tastierista del gruppo Elio e le Storie Tese. Così Valerio Staffelli si è presentato fuori da Palazzo Marino e ha consegnato simbolicamente la versione extralarge del Tapiro d’oro alla consigliera comunale del PD, finita nella bufera per aver dichiarato che «Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto preoccupante. […] Le cittadine e i cittadini che sanno davvero che cos’è il senso civico alzino la voce e invitino a spegnere le fotocamere».