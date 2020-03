CASAPOUND TRENTINO * “IO COMPRO LOCALE”: « AL VIA LA CAMPAGNA A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE TRENTINA E ITALIANA »

“Io compro locale”, CasaPound lancia la campagna a sostegno del prodotto trentino e italiano.

“Oggi più che mai, questa campagna è mirata a sostenere il prodotto italiano e trentino, in questo periodo di grande tensione che mette a dura prova le aziende italiane, vogliamo lanciare un messaggio forte a sostegno della produzione italiana e trentine – queste le dichiarazioni in nota di Filippo Castaldini, responsabile provinciale di CasaPound – una campagna mirata all’acquisto di prodotti provenienti dalla nostra terra e dal suolo nazionale, capace di offrire da sempre qualità frutto della professionalità dei lavoratori italiani nei diversi settori, dall’abbigliamento al comparto agricolo, a quello alimentare”.

“In un momento in cui lo Stato non sembra fornire ai cittadini la sicurezza necessaria per affrontare economicamente questo momento di crisi senza pari – conclude la nota – dimostriamo di saper sostenere le nostre eccellenze, certi che l’incredibile forza del popolo italiano sarà la nostra carta vincente per una imminente ripresa”.