QUESTURA DI TRENTO * DUE PUSHER GIÀ ARRESTÀTI: « NULLA OSTA AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER L’ESPULSIONE, ACCOMPAGNATI AL CPR DI GRADISCA ISONZO (GO) »

12.10 - mercoledì 27 settembre 2023

La Polizia di Stato di Trento rende noto che i due pusher arrestati in queste ore (sotto il lancio di agenzia) sono stati processati e condannati. Per entrambi vi è stato il “Nulla osta” dell’Autorità giudiziaria per l’espulsione; sono stati prelevati dal carcere e condotti dalla Questura di Trento al Cpr di Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia. Il provvedimento di espulsione e trattenimento è stato firmato dal Questore, dottor Maurizio Improta.