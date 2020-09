PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SERVIZI URBANI TRENTO E ROVERETO / EXTRAURBANO / FERROVIA TRENTO – MALè – MEZZANA: « DA LUNEDì 14 SETTEMBRE IN VIGORE I NUOVI ORARI INVERNALI »

Per i Servizi Urbani di Trento e di Rovereto, il Servizio Extraurbano e la Ferrovia Trento – Malè – Mezzana. Da lunedì 14 settembre 2020 in vigore i nuovi orari invernali del trasporto pubblico locale.

Lunedì 14 settembre 2020, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, entrano in vigore gli orari invernali del trasporto pubblico locale (Servizio Urbani di Trento e di Rovereto, Servizio Extraurbano e Ferrovia FTM).

Gli orari della Ferrovia Trento – Borgo Valsugana – Bassano del Grappa (con interruzione per lavori e sostituzione con autobus nella tratta Primolano – Bassano) proseguono invariati fino al 30 ottobre 2020. Anche per quest’anno, i libretti orari sono in distribuzione gratuitamente ai clienti (1 copia per ogni cliente) presso le biglietterie aziendali. Gli orari sono anche consultabili e scaricabili dal sito www.trentinotrasporti.it alla sezione “Viaggia con noi”.