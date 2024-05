GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * INCONTRO VERTICI UPIPA E ARPA: DALDOSS, «OBIETTIVO FARE SINERGIA, PER FRENARE LA FUGA DEL PERSONALE DALLE RSA»

13.51 - martedì 14 maggio 2024

Daldoss: “Primo incontro in regione con vertici Upipa e Arpa. Obiettivo fare sinergia”. L’assessore regionale Carlo Daldoss ha incontrato in Regione i vertici di Upipa e Arpa per fare il punto della situazione nelle strutture del territorio. Fare squadra per trovare soluzioni comuni e aiutare le province e le strutture a mettere un freno alla fuga del personale dalle Rsa. È l’obiettivo che l’assessore Daldoss ha posto durante la prima riunione con i vertici di Upipa e Arpa nella sala giunta della Regione. All’incontro erano presenti il direttore di Upipa Massimo Giordani, la presidente di Upipa Michela Chiogna, il direttore di Arpa Oswald Mair e la Presidente di Arpa Martina Ladurner.

“La fuga di infermieri e Oss dalle case di riposo è un dato sotto gli occhi di tutti – ha commentato Daldoss – anche se la gestione effettiva è in capo alle due province credo che la Regione possa dare il proprio contributo nel rispondere a un’esigenza che sta diventando sempre più impellente per la nostra comunità. Ho voluto fortemente questo primo incontro con i vertici delle due strutture per parlare insieme e cominciare a fare sinergia tra i due territori – ha concluso l’assessore – oltre a promuovere la formazione credo che lavorando insieme si possano mettere in campo nuove idee e dare una risposta ai nostri cittadini”.

///

Erstes Treffen von Regionalassessor Daldoss mit den Spitzenvertretern der beiden Verbände VdS und Upipa Ziel: Synergien schaffen

Das Treffen fand in der Region statt, um eine Bestandsaufnahme der Situation in den Seniorenwohnheimen vorzunehmen. Zusammenarbeit, um gemeinsame Lösungen zu finden und den Landesverwaltungen sowie den Einrichtungen zu helfen, die Abwanderung des Personals aus den Seniorenheimen zu stoppen, ist das Ziel, das der Regionalassessor Daldoss beim ersten Treffen mit der Spitze des VdS und Upipa, das im Sitzungssaal der Regionalregierung stattfand, formuliert hat. Am Treffen nahmen der Direktor von Upipa, Massimo Giordani, die Präsidentin von Upipa, Michela Chiogna, der Direktor des VdS, Oswald Mair, und die Präsidentin des VdS, Martina Ladurner, teil.

„Die Abwanderung von Krankenpflegern und Pflegehelfern aus den Seniorenheimen ist eine Besorgnis erregende Tatsache. Auch wenn die Verwaltungsbefugnis bei den beiden Provinzen liegt, glaube ich, dass die Region ihren Beitrag leisten kann, um auf ein immer drängenderes Bedürfnis unserer Gemeinschaft zu reagieren. Ich habe dieses erste Treffen mit den Spitzenvertretern der beiden Verbände angestrebt, um sich auszutauschen und Synergien zwischen den beiden Ländern zu schaffen“, erklärte der Regionalassessor. „Neben der Förderung der Aus- und Weiterbildung können meiner Ansicht nach auch durch die Zusammenarbeit neue Ideen entstehen, um den Bedürfnissen unserer Gemeinschaft gerecht zu werden.“