MUSE – TRENTO * GIORNATA INTERNAZIONALE DIRITTI INFANZIA: « GIOCHI ED AZIONI PER IL CLIMA CHE CAMBIA (20/11 – 15.00) »

Museo Amico. Giochi e azioni per il clima che cambia. Domenica 20 novembre, dalle 15 alle 19. Tutte le attività sono comprese nel biglietto d’ingresso MUSE. In occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, domenica 20 novembre dalle 15 alle 19 il MUSE propone un pomeriggio di attività dedicate a bambine/i e ragazze/i. Il tema scelto quest’anno è l’attenzione all’ambiente come scelta essenziale per un futuro sostenibile. Tra le attività che animeranno il museo ci sono letture, escape room e quiz a colpi di click per approfondire il legame tra diritti delle/i minori e tutela dell’ambiente.

Nei giorni precedono e succedono il 20 gli enti e le associazioni che a vario titolo si occupano del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza proporranno delle attività e presenteranno alla cittadinanza quanto finora è stato messo in atto sul nostro territorio, verranno quindi proposti nuovi percorsi di informazione, sensibilizzazione e approfondimento su un tema, quello dei diritti dei minorenni e l’ambiente.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Una voce per l’ambiente

Un coro di bambine/i canta un messaggio di rispetto per la natura e di pace. A cura di Associazione culturale e Amici Minicoro di Rovereto.

La cura della Terra nelle nostre mani

Lettura per famiglie e presentazione della guida “La cura della Terra nelle nostre mani” (collana Nutrire la Mente) per raccontare le buone pratiche per la cura dell’ambiente e il rispetto per la natura. A cura di Ilaria Perini, coordinatrice ed educatrice di prima infanzia presso il Centro per la Salute del Bambino e Associazione culturale Il teatro delle Quisquilie. Prenotazione presso Infopoint.

Escape Room CLIMATE CHANGE

Sara, cooperante italiana in Afar, ha lasciato un ultimo messaggio in cui annunciava problemi al pozzo e una richiesta di aiuto. A cura di Escape4change. Prenotazione su ticketlandia.com

Escape Room URBAN GREEN

L’inverno è alle porte, le scorte di miele non sono sufficienti e l’ape Maya è l’unica ad avere il coraggio di fare qualcosa. A cura di Escape4change. Prenotazione su ticketlandia.com

Rughina la tartaruga marina

Attività per conoscere gli effetti del nostro vivere sull’ambiente marino in compagnia della tartaruga Rughina. Prenotazione su ticketlandia.com

Diritti e ambiente

Corner informativo sulla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. A cura di Natalia Mosna del Comitato provinciale UNICEF.

Love our Planet

Perdita di biodiversità, cambiamento climatico e inquinanti visualizzati sulla Sfera NOAA.

Quanto ne sai di sostenibilità?

Una sfida divertente a colpi di click per scoprire quanto sei ferrato sulla sostenibilità.

Girotondo tra cibo e paesaggio

Lo sapevi che il cibo è una scelta? Un gioco alla scoperta della filiera agroalimentare e del legame cibo-territorio-paesaggio. In collaborazione con Tsm/step Trentino School of Management – Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio. Prenotazione su ticketlandia.com

Facciamo Goal

Un percorso tra quiz e ostacoli per mettersi alla prova sul futuro da costruire secondo i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.