PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SERVIZI: « TRASPORTO BICICLETTE SUI TRENI TRENTO MALÉ-MEZZANA E SUL BIKE BUS DELLA VAL DI SOLE, ATTIVATA LA PRENOTAZIONE »

Trasporto biciclette sui treni della Trento Malé-Mezzana e sul Bike Bus della val di Sole, attivata la prenotazione. Sarà possibile prenotare e riservare il posto passeggero e il trasporto biciclette.

E’ attiva da oggi la prenotazione del trasporto biciclette sui treni della Ferrovia Trento Malé Mezzana e sul servizio BikeBus della val di Sole. Il servizio è già disponibile con le indicazioni contenute alla pagina www.trentinotrasporti.it/bici.

I treni circolanti sulla tratta Trento – Mezzana e viceversa forniscono un servizio di trasporto biciclette per numero massimo di 4 o 8 posti. Sulla tratta Mostizzolo – Mezzana vengono svolti i servizi treno + bici per un numero massimo di 60 posti. Dal 1 al 29 agosto sulla tratta Mostizzolo – Mezzana il servizio ferroviario è integrato da un servizio di BikeBus con 21 posti.

È bene ricordare che non è consentita la prenotazione del posto per le bici fino a 2 ore prima della partenza, senza la prenotazione non è garantito il trasporto.

Il costo è 2 € per passeggero e 2 €per la bici.

Il pagamento (obbligatorio) avviene con Carta di Credito oppure Google Pay.

Sono previsti sconti (gratuità) con il codice della Guest Card e con il codice “euregiopass” dell’Euregio Family Pass.

La prenotazione è attiva 24/7 fino a 2 ore prima della partenza della corsa.

Il cliente riceve una mail con un codice QR da validare.

E’ consigliabile stamparsi la ricevuta.

Nel caso di Trentino Guest Card o Euregio Family Pass è necessario avere la tessera con sé

Sui treni:

è consentito il trasporto delle bici elettriche, ma il carico, lo scarico e l’aggancio sugli appositi sostegni è a carico dell’utente;

non è consentito il trasporto dei carrellini porta bimbo.

Sui carrelli del BikeBus:

non è possibile il trasporto di bici elettriche;

è consentito il trasporto di massimo 3 carrellini porta bimbo.

