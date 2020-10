PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SANITà: « RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA, LUNEDì SCADONO I TERMINI DELLE ISCRIZIONI PER I PROFESSIONISTI »

Riorganizzazione della rete ospedaliera, lunedì scadono i termini delle iscrizioni per i professionisti.Sulla piattaforma Invitalia sarà possibile iscriversi fino alle ore 14 di lunedì 12 ottobre 2020.

Sulla piattaforma Invitalia, il Commissario straordinario per l’emergenza Covid19, Domenico Arcuri, ha pubblicato l’avviso di iscrizione, riservato ai professionisti interessati agli interventi di riorganizzazione della rete ospedalieri in Provincia di Trento. I link di iscrizione è il seguente:. Si tratta della prima procedura per accedere all’assegnazione degli interventi nella nostra provincia. La riorganizzazione ospedaliera è stata disposta dal decreto legge Rilancio e dalla delibera della giunta provinciale (numero 808) del 16 giugno scorso. Si invitano pertanto i professionisti iscritti agli ordini professionali della provincia di Trento a prendere visione del bando e a formalizzare la propria iscrizione. L’iscrizione scade alle ore 14.00 di lunedì 12 ottobre 2020.

La procedura di gara è finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro per le funzioni tecniche relative agli interventi di riordino della rete ospedaliera di cui all’articolo 2 del Decreto Legge numero 34 del 2020. Gli interventi relativi al Trentino sono contenuto nel Lotto 14.

Si comunica altresì che a breve sulla medesima piattaforma saranno pubblicate le procedure riguardanti anche gli accordi quadro per i lavori; si invitano pertanto le imprese a prendere visione delle opere previste nel Piano ospedaliero della Provincia di cui alla delibera della giunta provinciale (numero 808/2020) e di tenere monitorata la piattaforma Invitalia per procedere all’iscrizione non appena sarà aperta la procedura.