PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PROGETTO CURAINSIEME: « AL VIA NUOVI CORSI DI FORMAZIONE PER CHI ASSISTE UN FAMILIARE ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE

Progetto CuraInsieme: al via nuovi corsi di formazione per chi assiste un familiare anziano non autosufficiente.Due proposte negli Altipiani Cimbri e nelle Giudicarie.

Partiranno a breve due nuovi corsi di formazione gratuiti per persone che assistono un familiare anziano non autosufficiente (caregiver) che rientrano nel progetto CuraInsieme, promossi dalla Comunità delle Giudicarie e dalla Magnifica comunità degli altipiani cimbri insieme alla Fondazione Demarchi. Il percorso è frutto di una co-progettazione Provincia autonoma di Trento, Apss, Upipa, Consulta per la salute, Consolida e Fondazione Demarchi.

Dopo le serate informative di sensibilizzazione, proposte sull’intero territorio provinciale, e i corsi di formazione partiti sperimentalmente sui territori di Trento e Rovereto, altre due nuove opportunità di formazione, quindi, che si propongono di sviluppare le competenze tecniche e organizzative del familiare-caregiver, per migliorare la sua capacità di assistenza in modo che possa collaborare in maniera più efficace con i professionisti delle cure. Inoltre si vuole offrire un supporto alle famiglie, valorizzando il loro ruolo insostituibile, e contribuire al mantenimento del loro benessere psico-fisico.

Nei corsi saranno ripresi e approfonditi gli argomenti trattati nelle serate informative. Per ogni corso sono previsti 9 incontri di 2 ore ciascuno (di cui due laboratori) a cadenza settimanale. A supporto dei partecipanti saranno resi disponibili dei moduli on-line che anticipano i temi che saranno poi trattati e sviluppati negli incontri in aula. Tenedo conto della situazione attuale è stato anche aggiunto un modulo che tratta “Le misure di prevenzione del contagio da Covid e malattie infettive”.

I corsi a causa dell’evoluzione pandemica saranno garantiti con modalità a distanza.

Questo il calendario.

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

ore 17.00

28 ottobre 2020

4-11-18-25 novembre 2020

2-9-16-22 dicembre 2020

Il corso verrà attivato con un numero minimo di 8 iscritti e fino ad un massimo di 20 posti. Iscrizione obbligatoria entro il 26 ottobre

Comunità delle Giudicarie

ore 17.00

10-17-24 novembre 2020

1-10-15 dicembre 2020

12-19-26 gennaio 2021

Il corso verrà attivato con un numero minimo di 10 iscritti e fino ad un massimo di 20 posti

Iscrizione obbligatoria entro il 3 novembre.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: Fondazione Franco Demarchi – tel. 0461 273639 – nel seguente orario 8.30 – 12.30 / 13.30 – 16.00; e-mail andrea.cortelletti@fdemarchi.it