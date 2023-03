INWIT * BILANCIO 2022: « RICAVI A 853,0 MILIONI DI EURO / UTILE A 293,3 MLN, IN CRESCITA DEL +53,3% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO 2021 » (PDF)

19.23 - giovedì 2 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), riunitosi oggi sotto la presidenza di Oscar Cicchetti, ha esaminato e approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Principali risultati al 31 Dicembre 2022.

Nell’esercizio 2022 tutti i principali indicatori industriali, economici e finanziari hanno evidenziato un andamento in crescita rispetto al periodo 2021: Dal punto di vista industriale, nel corso del 2022 è proseguito lo sviluppo dell’infrastruttura tecnologica di INWIT:

• ampliando il nostro parco siti di 480 nuovi siti;

• continuando nella crescita delle nuove ospitalità, pari a oltre 4.000 nell’anno;

• estendendo il piano di coperture microcellulari multi-operatore nei luoghi a maggior concentrazione di utilizzatori e traffico, realizzando oltre 500 remote unit;

• incrementando la propria efficienza anche grazie al piano di rinegoziazione dei contratti di affitto e al piano di acquisizione dei terreni, con oltre 2 mila transazioni real estate.

Al 31 dicembre 2022 il numero medio di operatori per sito (tenancy ratio) cresce attestandosi a 2,16 dal 2,01 di fine 2021, confermandosi tra i più elevati del settore.

BILANCIO 2022 SI CHIUDE CON RICAVI PARI A 853,0 MILIONI DI EURO, IN CRESCITA DEL +8,6% (785,1 MILIONI DI EURO NEL 2021).

EBITDA PARI A 779,2 MILIONI DI EURO, IN CRESCITA DEL +9,0% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO 2021.

EBITDAaL PARI A 587 MILIONI DI EURO, IN CRESCITA DEL +12,9% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO 2021.

RECURRING FREE CASH FLOW A 491,4 MILIONI DI EURO, IN AUMENTO DEL +34,1% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO 2021.

PROPOSTA DI DIVIDENDO PARI A EURO 0,3467 PER AZIONE, IN CRESCITA DEL +7,5% RISPETTO AL 2021, IN LINEA CON L’ATTUALE DIVIDEND POLICY, PER UN TOTALE DA DISTRIBUIRE DI 332,9 MILIONI DI EURO.

INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE A SUPPORTO DEGLI OPERATORI A 187,0 MILIONI DI EURO.

FORTE SVILUPPO INDUSTRIALE CON OLTRE 4.000 NUOVE OSPITALITA’ SULLE INFRASTRUTTURE INWIT, LA REALIZZAZIONE DI 480 NUOVI SITI E OLTRE 500 REMOTE UNIT PER COPERTURE DAS INDOOR.

LEVA FINANZIARIA IN MIGLIORAMENTO A 5,2X IN TERMINI DI RAPPORTO TRA INDEBITAMENTO NETTO ED EBITDA, RISPETTO AL 5,7X DELL’ESERCIZIO 2021.

IL QUARTO TRIMESTRE 2022 EVIDENZIA UN’ULTERIORE ACCELERAZIONE DEGLI INDICATORI FINANZIARI CON RICAVI IN CRESCITA DEL +8,1% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL’ESERCIZIO 2021, RAGGIUNGENDO 220,5 MILIONI DI EURO. OLTRE 1.200 NUOVE OSPITALITÀ E 200 NUOVI SITI, IN CRESCITA RISPETTO AL TRIMESTRE PRECEDENTE E TRA I VALORI PIU’ ALTI MAI RAGGIUNTI DALLA SOCIETA’.

BUSINESS PLAN 2023-2026: OBIETTIVI MIGLIORATI, TENENDO CONTO DELLA FORTE DOMANDA DI OSPITALITA’, DEI MAGGIORI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE MACRO E MICRO GRID, E DEL MUTATO SCENARIO MACROECONOMICO.

OBIETTIVI 2023: IN CRESCITA TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI, RICAVI ATTESI TRA 960-980 MILIONI DI EURO, IN CRESCITA DI OLTRE IL 13%, MARGINE EBITDA AL 91% (STABILE), MARGINE EBITDAAL AL 71% (+2 PUNTI PERCENTUALI), RFCF TRA 595-605 MILIONI DI EURO, IN CRESCITA DI OLTRE IL 20%.

MAGGIORE REMUNERAZIONE DEGLI AZIONISTI: PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA DEI DIVIDENDI CON 100 MILIONI DI EURO AGGIUNTIVI A PARTIRE DAL 2024. INTRODUZIONE DI UN PIANO DI RIACQUISTO E CANCELLAZIONE AZIONI PROPRIE FINO A 300 MILIONI DI EURO.

APPROVATO IL REPORT INTEGRATO E LA DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO 2022.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 18 APRILE 2023 PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DIEGO GALLI: “SI CHIUDE UN ANNO POSITIVO, NEL QUALE ABBIAMO AMPLIATO LA NOSTRA INFRASTRUTTURA, CONCLUSO NUOVI ACCORDI COMMERCIALI E REGISTRATO UNA FORTE CRESCITA DI RICAVI E GENERAZIONE DI CASSA. IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE METTE AL CENTRO IL MODELLO DI INFRASTRUTTURE CONDIVISE E DIGITALI, CHE PORTA MAGGIORE EFFICIENZA E SOSTENIBILITA’ NELLO SVILUPPO DEL 5G, A SUPPORTO DI TUTTI GLI OPERATORI. IL SOLIDO MODELLO DI BUSINESS CI PERMETTE DI INCREMENTARE INVESTIMENTI IN NUOVI SITI E COPERTURE INDOOR PER LA CONNETTIVITÀ MOBILE, E DI SUPERARE 1,2 MILIARDI DI EURO DI RICAVI NEL 2026. LANCIAMO UN PIANO DI AZIONARIO DIFFUSO PER TUTTI I DIPENDENTI, IN COERENZA CON LA NOSTRA MISSIONE DI SVILUPPO SOSTENIBILE CONDIVISO CON LE NOSTRE PERSONE”.