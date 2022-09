SAT – TRENTINO * 150MO ANNO ATTIVITÀ « LA FESTA DI COMPLEANNO A MADONNA DI CAMPIGLIO, IL 2 E 3 SETTEMBRE CON WEEKEND DI INIZIATIVE APERTE A TUTTI »

09.06 - venerdì 02 settembre 2022

150 di SAT! La grande festa di compleanno si svolgerà a Madonna di Campiglio il 2 e 3 settembre con un weekend pieno di iniziative aperte a tutti.

VENERDÌ 2 SETTEMBRE: RIEVOCAZIONE STORICA: DA ARCO A MADONNA DI CAMPIGLIO

Rievocazione storica del percorso compiuto dai fondatori della SAT.

Un gruppo di ciclisti partirà da Arco per arrivare a Madonna di Campiglio fermandosi lungo il percorso in tappe significative che rappresentano i paesi natali dei 27 fondatori. Alla sera al Palacampiglio ci sarà una rappresentazione teatrale sulla fondazione della SAT curata dal “Filò da la Val Rendena”, con regia di Brunetto Binelli.

Il programma nei dettagli:

· Arco ore 8.30: partenza da viale delle Magnolie davanti al Monumento dedicato a Prospero Marchetti;

· Madonna di Campiglio ore 17.00: arrivo previsto. Cerimonia in via Pradalago, 4 (davanti all’Apt) e apposizione della targa commemorativa per i 150 anni della SAT;

· Madonna di Campiglio ore 21.00: al Palacampiglio rappresentazione teatrale “Excelsior”, curata dal “Filò da la Val Rendena”, con regia di Brunetto Binelli.

SABATO 3 SETTEMBRE FESTA AL RIFUGIO GRAFFER

· Vallesinella ore 8.00 (parcheggio Vallesinella): partenza verso il Rifugio Graffer con ambassador La Sportiva e guida alpina Francesco Ratti (dislivello: 700 metri, percorrenza: 5 km, tempo: 2 ore circa. Prenotazione trekking: comunicazione@sat.tn.it. Prenotazione posto parcheggio: https://bit.ly/3CmU9Pa)

· Rifugio Graffer ore 10.30: arrivo.

Il programma della festa:

Introduzione alla giornata da parte della presidente SAT, Anna Facchini e interventi istituzionali tra i quali: Antonio Montani, presidente Generale CAI; Mauro Leveghi, presidente Trento Film Festival; Walter Cainelli, presidente Soccorso Alpino;

– Presentazione del libro “15 sentieri per i 150 anni” e del progetto realizzato con le Casse Rurali Trentine con la partecipazione di Silvio Mucchi Presidente del Fondo Comune delle Casse Rurali;

– ore 11.30 Concerto del Coro Sosat;

– ore 12.30 Pranzo al rifugio ((20,00 € piatto unico con polenta, salamella, spezzatino e crauti con bibita e caffè);

– ore 15.00 Spettacolo “Bagliore”, in collaborazione con Gruppo Itas Assicurazioni. Podcast narrativo prodotto da SuonoMio che nella sua versione dal vivo conduce l’ascoltatore a vivere la storia di Nina, la protagonista di un’incredibile avventura in montagna- da ascoltare in modalità immersiva grazie a cuffie wireless. Al fine di rispettare l’ambiente circostante non è prevista alcuna forma di amplificazione.