PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PANDEMIA: « CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SOSTENERE LE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI COVID, LE DOMANDE PROBABILMENTE ENTRO FINE MESE »

Contributi a fondo perduto, la giunta vista i criteri. Provvedimento ancora provvisorio. Le domande probabilmente entro fine mese.

Dopo l’approvazione di ieri in Consiglio, la Giunta provinciale già al lavoro per concretizzare la possibilità per le imprese di fare domanda per ottenere i 118 milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione dal ddl 96 ormai diventato legge provinciale.

L’esecutivo ha infatti dato l’ok – la formula è quella della preadozione – ai criteri attuativi della misura a sostegno delle imprese colpite dalla crisi Covid. Ora il provvedimento dovrà essere sottoposto alla Commissione competente del Consiglio provinciale per poi tornare in giunta per l’adozione definitiva. Una volta approvato ufficialmente aprirà il portale informatico per l’avvio delle domande: l’obiettivo è di renderlo possibile entro il mese di maggio.