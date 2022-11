PAT * MULTISERVIZI: « PUBBLICATO L’AVVISO PER PRESENTARE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, C’È TEMPO FINO AL 21 NOVEMBRE»

16.05 - giovedì 03 novembre 2022

Multiservizi: pubblicato l’avviso per presentare le manifestazioni di interesse. C’è tempo fino alle ore 12 del 21 novembre 2022. E’ stato pubblicato oggi nella sezione “News – Avvisi” del sito istituzionale della Provincia, l’avviso per presentare le manifestazioni di interesse allo svolgimento di attività multiservizi di interesse economico generale: le imprese che gestiscono esercizi commerciali di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità e operano in zone montane, in possesso dei requisiti previsti, hanno tempo fino alle ore 12 del 21 novembre 2022 per presentare domanda.

Il bando fa seguito a quando stabilito dalla Giunta provinciale il 28 ottobre: con un provvedimento proposto dall’assessore al commercio Roberto Failoni, l’esecutivo ha infatti stanziato 3 milioni e 288 mila euro a favore dell’insediamento e la permanenza di esercizi multiservizi in zone svantaggiate, altrimenti prive di servizi commerciali; risorse importanti, dentro le quali trova spazio anche l’attuazione dell’accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Federazione Trentina della Cooperazione del giugno scorso.

La Provincia autonoma di Trento può affidare alle imprese che gestiscono esercizi commerciali di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, situati in particolari località, lo svolgimento di attività multiservizi di interesse economico generale (SIEG), previa verifica da parte dei Comuni competenti dei bisogni necessari presso la popolazione della località interessata. A fronte dello svolgimento dei servizi, l’impresa incaricata potrà richiedere e ottenere dalla Provincia un aiuto a compensazione dei costi sostenuti.

A seguito dell’avvenuta manifestazione di interesse, la Provincia potrà affidare, verificato il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e l’interesse per la collettività interessata, un incarico per lo svolgimento di tali servizi, a fronte del quale sarà possibile richiedere un aiuto economico modulato nei seguenti termini:

Aiuto per lo svolgimento di SIEG con 4 “attività multiservizi”: 13.000 euro

Aiuto per lo svolgimento di SIEG con 4 “attività multiservizi” di cui una attività erogata in convenzione con enti locali: 17.000 euro

Aiuto per lo svolgimento di SIEG con più di 4 “attività multiservizi”: 16.000 euro

Aiuto per lo svolgimento di SIEG con più di 4 “attività multiservizi” di cui una attività erogata in convenzione con enti locali: 20.000 euro

INFO

Servizio artigianato e commercio, tel. 0461 494786/7

Il testo dell’ “Avviso alle imprese che gestiscono esercizi commerciali di dettaglio di generi alimentari e prima necessità operanti in zone montane, finalizzato a manifestare l’interesse allo svolgimento di servizi di interesse economico generale” (cosiddetti Multiservizi SIEG) si può scaricare a questo indirizzo: Avviso per manifestazione di interesse SIEG 2022 / Avvisi / News / Homepage – Provincia autonoma di Trento