CONFCOMMERCIO ALTO GARDA E LEDRO (TN) * AUMENTO BOLLETTE: MIORELLI, « CON AGS FOCUS SULLE STRATEGIE PER FARE FRONTE ALL’EMERGENZA »

18.37 - venerdì 09 settembre 2022

Comunità energetica dell’Alto Garda, AGS incontra le categorie economiche. Era un incontro richiesto e molto atteso anche dalla sezione Alto Garda e Ledro di Confcommercio Trentino quello che si è svolto in mattinata presso il Comune di Riva del Garda tra i rappresentanti delle categorie economiche e il presidente di AGS spa il rag. Andrea Mora. Un incontro, favorito dal Comune, per fare il punto sull’aumento delle materie energetiche e sulle strategie del territorio per far fronte all’emergenza.

Per la sezione Alto Garda e Ledro di Confcommercio Trentino erano presenti il presidente Claudio Miorelli e il presidente della sezione Alto Garda e Ledro dell’Associazione Ristoratori del Trentino Paolo Turrini.

«Come associazione – commenta Miorelli – abbiamo richiesto questo incontro per conoscere quali iniziative si possano attuare per sostenere le imprese di fronte a questa crescita abnorme delle bollette. AGS ha raccolto la richiesta e, grazie anche alla mediazione del Comune, stamattina è stato possibile capire più nel dettaglio le dinamiche di questi rincari.

Come territorio abbiamo ridotte capacità di manovra nel breve periodo, trattandosi di una partita che si gioca soprattutto a livello nazionale e internazionale. Nel medio periodo invece si può ragionare su una serie di interventi che contribuiscano a migliorare l’autosufficienza energetica del territorio e la diversificazione. In questo senso AGS si è detta disponibile a valutare concretamente la possibilità di costituire una comunità energetica dell’Alto Garda che possa diventare un riferimento anche per altre zone della nostra provincia».

Alla riunione erano presenti anche Petra Mayr, presidente di ASAT Alto Garda e Ledro, e Daniela Bertamini, presidente dell’Associazione Artigiani Alto Garda e Ledro, nonché il direttore generale di AGS Spa dott. Ruggero Moser.