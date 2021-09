CURTES * “ IN CITY GOLF “: « TORNA A TRENTO SABATO 18 SETTEMBRE L’ORIGINALE TORNEO A 18 BUCHE CON 72 GIOCATORI, AL MUSE PREMIAZIONI E CENA DI GALA »

“Il golf è più difficile del calcio perché la pallina sta ferma: così la guardi, cominci a pensare a tutto quello che ti hanno insegnato e finisci quasi sempre per sbagliare.” Sono parole di Gianluca Vialli.

Di golf, spesso, si parla a sproposito: sport per ricchi o sport per tutti? Sta di fatto che a tutt’oggi pure la sua origine è incerta. Chi parla dell’Olanda (dove ‘kolf’ significa bastone, che in gergo golfistico è l’attrezzo per lanciare la pallina), altri asseriscono che il golf nasce in Scozia dove si riscontrano il primo campo, la prima associazione, le prime norme e la declinazione elitaria che ne farebbe una disciplina solo per uomini. E si dice anche che G.O.L.F. sia l’acronimo inglese di Gentlement Only-Ladies Forbidden, ovvero “solo per uomini, proibito alle donne”.

C’è però un punto fisso, l’origine di In City Golf. È frutto di un ‘sogno’ del 2009 di Kurt Anrather, il C.E.O. di Curtes. Dal 2018 la città di Trento ospita appunto In City Golf, e lo farà anche quest’anno sabato 18 settembre, poco tempo dopo il grosso successo riscontrato ad Innsbruck in una similare manifestazione. L’appuntamento consiste in un originale torneo a 18 buche con 72 giocatori, con svolgimento in centro città.

Il nome dell’evento, In City Golf, e la location, la bella ed accogliente città di Trento, suggeriscono che si tratta di un torneo golfistico molto particolare. Non c’è, ovviamente, la concentrazione del golf tradizionale sul green, non c’è l’erba soffice e tagliata come il velluto, ma ci sono buche originali nei punti più reconditi della città del Tridente.

Quest’anno, per evitare limitazioni imposte dalle norme anti Covid, nessuna buca sarà allestita al chiuso, come lo era stato in passato ad esempio dentro il Teatro Sociale, non sarà quindi necessario indossare la mascherina. Trento sarà come sempre ospitale per i golfisti, che per una giornata abbracciano il centro storico con gli originali caddy e sacche ripiene di “ferri” per mettere in mostra swing d’autore.

Anche quest’anno Kurt Anrather per i 72 fortunati golfisti ha preparato “buche” impegnative e spettacolari, che sicuramente divertiranno chi sabato 18 sarà a spasso per la città tra Piazza Duomo, Piazza Fiera, Piazza Battisti e Piazza Dante, per dare dei confini a questo speciale campo da golf ‘virtuale’, che poi virtuale non è.

Tutte le buche pongono ai partecipanti sfide particolari del classico gioco del golf: dal tee al putt. In Via Garibaldi ci sarà il Bunker Shot (il tiro dalla buca di sabbia), in Piazza Fiera il Longest Drive (tiro lungo con speciali palline), il Par 3 (un primo tiro da una pedana in alto e poi il centro in buca), il Goalwall, due minuscole finestre ricavate in un portone da garage Mortec Tooor, il Bowling con piccoli birilli su un parquet di Fiemme 3000, quindi la Fontana, ovvero il Nettuno di Piazza Duomo, il San Leonardo, uno speciale bicchierone dell’omonima cantina di Avio da centrare con la pallina, e ancora “Finestra”, una realizzazione Internorm da centrare a distanza, ‘A22’ con una buca disegnata proprio dalla società autostradale, e ancora Pin (la bandiera nello slang golfistico), ma ci sarà anche una Porsche a fare da ‘buca’ in Piazza Cesare Battisti. Insomma questi sono solo alcuni esempi, mentre in Piazza Duomo sarà allestita anche una buca pubblica, dove chiunque potrà prendere confidenza con ferri e palline.

Spettatori e passanti ignari del torneo di golf cittadino non devono preoccuparsi. Se le palline da golf a volte volano a velocità impressionanti, con un record di 328 km/h raggiunti da una pallina scagliata dal professionista canadese Jack Zuback, a Trento le velocità saranno più modeste, ma soprattutto le palline utilizzate saranno in materiale morbido.

Sono tante le collaborazioni con Curtes per questo evento, sicuramente la partnership del Comune di Trento è quella più importante e significativa. Il programma, ora ufficiale, segue un po’ lo stile del mondo del golf. Venerdì 17 alle 20 presentazione delle buche presso la Club House di Piazza Pasi, alle 20.30 presentazione ufficiale Southwest Greens Central Europe In City Golf Trento 2021 presented by Engel & Völkers Trentino.

Sabato 18 settembre alle ore 10 brunch nella VIP Lounge presso la Club House in Piazza Pasi e alle 11 l’inizio del torneo. La conclusione è prevista alle 16, poi alle 20 premiazioni e cena di gala presso il Muse.