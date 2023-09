PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GRANDI CARNIVORI: « ORSA F36, FIRMATO DAL PRESIDENTE FUGATTI L’ORDINE DI CATTURA » (DECRETO)

16.05 - giovedì 14 settembre 2023

Decreti cautelari del Presidente del Trga di Trento n. 79, n. 80 e n. 81 dell’11 settembre 2023. Ordine di cattura dell’esemplare di orso F36.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 74 di data 07 settembre 2023, con il quale, ai sensi della legge provinciale 11 luglio 2018 n. 9, è stato autorizzato il prelievo, quale misura di sottrazione all’ambiente naturale, tramite uccisione dell’esemplare di orso F36.

Visti i decreti cautelari del Presidente del Trga di Trento n. 79, n. 80 e n. 81 dell’11 settembre 2023, con i quali, a seguito di impugnazione giurisdizionale del predetto decreto n. 74 di data 07 settembre 2023, il giudice amministrativo ha accolto l’istanza cautelare proposta dalle parti ricorrenti, negli stretti limiti di quanto specificato in detti decreti e, per l’effetto, ha disposto che l’orsa F36 non sia abbattuta, ma catturata e contingentemente custodita nella struttura del Casteller, ovvero in altra idonea struttura che l’Amministrazione provinciale è tenuta a reperire.

Considerato che con il presente provvedimento si intende dare esecuzione, sic et simpliciter, alla misura cautelare disposta dal Presidente del Trga di Trento, senza che ciò rappresenti alcuna acquiescenza al disposto di cui ai decreti cautelari del Presidente del Trga di Trento n. 79, n. 80 e n. 81 dell’11 settembre 2023, ritenendo tuttora legittimo e valido il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 74 di data 07 settembre 2023.

Per le motivazioni di cui sopra,

INCARICA

il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, con l’eventuale collaborazione per quanto di competenza dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, di procedere alla cattura dell’orsa F36 e contingentemente custodirla nella struttura del Casteller, nelle more della definizione dei giudizi pendenti contro il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 74 di data 07 settembre 2023 e con riserva di ogni ulteriore provvedimento e/o attività che si rendessero necessari secondo gli sviluppi e gli esiti dei predetti giudizi,

e DISPONE

che l’efficacia del presente provvedimento decorra dalla sua pubblicazione sull’albo telematico della Provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto, efficace a seguito della pubblicazione, sarà inviato:

– al Comandante del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento;

– all’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento;

– ad ISPRA;

– al Commissariato del Governo della Provincia di Trento;

– al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

– ai Comuni di Pelugo, Spiazzo, Tione, Tre Ville, Sella Giudicarie e Porte di Rendena;

– ai soggetti che hanno impugnato il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento

n. 74 di data 07 settembre 2023 innanzi il TRGA di Trento, presso il domicilio telematico dei rispettivi difensori legali.

Si rappresenta che ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della LP 30 novembre 1992, n. 23, contro il presente decreto sono ammessi ricorso giurisdizionale al TRGA, entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.