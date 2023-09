PAT * ELEZIONI PROVINCIALI: « DOMANI NEI COMUNI I MANIFESTI CON I SIMBOLI DELLE FORZE POLITICHE, SECONDO L’ORDINE STABILITO DAL SORTEGGIO »

14.03 - giovedì 14 settembre 2023

Elezioni provinciali: domani nei Comuni i manifesti con i simboli delle forze politiche. Proseguono gli adempimenti amministrativi in vista delle elezioni Provinciali del prossimo 22 ottobre. Domani, venerdì 15 settembre, in tutti i Comuni saranno esposti i manifesti che riporteranno i simboli delle varie forze politiche secondo l’ordine stabilito dal sorteggio avvenuto lo scorso lunedì, 11 settembre. In allegato i simboli depositati e il manifesto completo.

Dal 18 al 21 settembre, sempre nella sede della Provincia (Trento, piazza Dante 15, primo piano, ala Mittempergher) sarà invece possibile depositare le candidature a presidente e consigliere provinciale. L’ufficio competente a svolgere la procedura osserverà questo orario: lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 settembre dalle ore 8.00 alle ore 18.30; giovedì 21 settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Entro venerdì 22 settembre si svolgerà l’esame e l’approvazione delle candidature da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale ed entro sabato 7 ottobre l’affissione all’albo comunale e in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, del manifesto delle candidature (entro lo stesso giorno è prevista anche la notifica agli interessati dell’avvenuta nomina a scrutatore).

Il voto è previsto per domenica 22 ottobre (alle 6 inizieranno le operazioni preliminari di voto, seguirà la votazione che si chiuderà alle 22), lo scrutinio per il giorno successivo.

Maggiori informazioni al sito https://elezioni.provincia.tn.it/