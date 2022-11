TRENTINO VOLLEY * SUPERCOPPA 2022: « MODENA CEDE DI NUOVO 3-1, NELLI TRASCINA I GIALLOBLÙ AL TERZO POSTO »

20.53 - martedì 01 novembre 2022

La corsa in Del Monte® Supercoppa 2022 si conclude sul gradino più basso del podio per l’Itas Trentino. Dopo i cinque set giocati lunedì sera in semifinale con Perugia, la formazione gialloblù nel primo pomeriggio ha ritrovato subito il gusto della vittoria, superando per 3-1 la Valsa Group Modena nella finale per il terzo posto.

Il remake della sfida giocata solo sei giorni prima in SuperLega è stato comunque molto differente rispetto a quello andato in scena al PalaPanini; entrambi gli allenatori hanno infatti operato un ampio turnover, offrendo il campo a chi sino ad ora aveva avuto meno possibilità di giocare. Sul versante trentino, Angelo Lorenzetti ha così lanciato in starting six D’Heer, Cavuto, Nelli, Pace e Džavoronok con risposte positive da parte di tutti, come raccontano bene i 25 punti dell’opposto toscano (mvp della gara con il 57% in attacco, 2 muri e tre ace), i 34 palloni vincenti della coppia di posto 4 e le buone cose fatte vedere sia dal centrale belga sia dal libero pugliese nel corso dell’intera gara.

Dopo un primo set letteralmente dominato, la contesa con Modena è diventata serratissima, come si evince dai punteggi dei parziali centrali. All’Itas Trentino va ascritto il merito non essersi scoraggiata dopo aver perso allo sprint per 23-25 il secondo, rifacendosi con gli interessi nel terzo, conquistato ai vantaggi, e poi anche nel quarto, dominato dalla prima all’ultima azione di gioco.

Di seguito il tabellino della Finale per il terzo posto di Del Monte® Supercoppa 2022, giocata questo pomeriggio al PalaPirastu di Cagliari.

Itas Trentino-Valsa Group Modena 3-1

(25-14, 23-25, 33-31, 25-18)

ITAS TRENTINO: Lisinac 1, Nelli 25, Cavuto 17, D’Heer 9, Sbertoli 5, Džavoronok 17, Pace (L); Lavia, Podrascanin 2, Laurenzano. N.e. Kaziyski, Michieletto e Berger. All. Angelo Lorenzetti.

VALSA GROUP: Lagumdzija 2, Rinaldi 9, Stankovic 12, Bruno 2, Pope 10, Sanguinetti 5, Gollini (L); Sala 12, Ngapeth 1, Marechal 4, Salsi 1. N.e. Kricki e Bossi All. Andrea Giani.

ARBITRI: Curto di Gorizia e Cerra di Bologna.

DURATA SET: 18’, 28’, 43’, 26’; tot. 1h e 55’.

NOTE: 2.200 spettatori, incasso non comunicato. Itas Trentino: 9 muri, 8 ace, 19 errori in battuta, 10 errori azione, 51% in attacco, 34% (23%) in ricezione. Valsa Group: 12 muri, 1 ace, 19 errori in battuta, 9 errori azione, 45% in attacco, 38% (21%) in ricezione.