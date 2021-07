FONDAZIONE EDMUND MACH * CDA: « DANIELE DEL RIO – FRANCO COTANA – ALESSANDRA GENTILE, I NUOVI MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO »

Si è svolta, nei giorni scorsi, la seduta di insediamento del nuovo Comitato scientifico della Fondazione Edmund Mach, composto dai professori Daniele Del Rio, Franco Cotana e Alessandra Gentile, nominati dal consiglio di amministrazione nella seduta del 25 gennaio scorso.

L’incontro si è inserito in una settimana dedicata all’approfondimento scientifico delle attività svolte dai ricercatori e dai tecnologi della FEM, durante la quale il Comitato scientifico ha avuto modo di incontrare anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e gli assessori Giulia Zanotelli e Achille Spinelli.

“La visita del comitato scientifico – spiega il presidente FEM, Mirco Maria Franco Cattani- è stata l’occasione per una profonda riflessione alla luce dei cambiamenti imposti dall’agenda europea e dalle tematiche urgenti da affrontare per l’ambito di interesse della Fondazione”. Agricoltura, alimenti ed ambiente, questi i temi su cui FEM è da sempre impegnata a sviluppare conoscenze scientifiche essenziali per realizzare l’innovazione tecnologica e per supportare la transizione ecologica.

“Siamo molto orgogliosi dell’incarico e abbiamo immediatamente cominciato a lavorare con entusiasmo per dare il nostro contributo alla crescita e allo sviluppo di questa magnifica istituzione di ricerca e di servizio per il territorio” spiegano i componenti del Comitato scientifico, che in questi giorni hanno avuto l’opportunità di conoscere e approfondire le attività di ricerca e trasferimento tecnologico attuate da FEM per conseguire i seguenti obiettivi: aumentare la capacità di produrre alimenti salubri, nutrienti, di qualità, a prezzi accessibili e remunerazione adeguata per i produttori, promuovendo l’innovazione in coerenza con le caratteristiche del territorio e sviluppando soluzioni e modelli produttivi e gestionali diversificati, senza dimenticare di ottimizzare le risorse disponibili riducendo gli sprechi energetici, salvaguardando l’ambiente e conservando la biodiversità naturale ed agraria.

Daniele Del Rio, con funzioni di presidente del Comitato scientifico, è professore ordinario di nutrizione umana presso il Dipartimento di Scienze degli alimenti e del farmaco e presidente della Scuola di studi superiori in alimenti e nutrizione dell’Università di Parma.

Franco Cotana è professore ordinario di fisica tecnica industriale presso il Dipartimento di ingegneria dell’Università degli studi di Perugia e coordinatore del gruppo di lavoro del Piano strategico delle tecnologie energetiche europee.

Alessandra Gentile è professore ordinario di arboricoltura generale e coltivazioni arboree presso il Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente dell’Università degli studi di Catania e coordinatrice del comitato scientifico del Centro per la valorizzazione e salvaguardia della biodiversità.

Il comitato scientifico è l’organo tecnico di consulenza a supporto del Consiglio di amministrazione e dei centri di studio; svolge funzioni di impulso, indirizzo e di consulenza, esprime parere obbligatorio sui piani pluriennali delle attività relativi alla ricerca, alla sperimentazione, all’istruzione ed al trasferimento tecnologico e presenta annualmente, in sede di approvazione della relazione annuale sull’attività svolta, un rapporto sui risultati dell’attività di valutazione della ricerca e della didattica.